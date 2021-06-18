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Небога принцеси Діани поділилася своїм знімком топлес

12:25 18 червня 2021
Леді Еліза Спенсер

28-річна небога принцеси Діани леді Еліза Спенсер поділилася в Instagram знімком, на якому вона загоряє топлес. Дочка молодшого брата покійної принцеси графа Спенсера відпочиває разом зі своїм бойфрендом Ченнінгом Міллердом на півдні Франції. Постійно вона проживає в ПАР. Сестра-близнючка Елізи леді Амелія, яка в липні минулого року оголосила про свої заручини з агентом з продажу нерухомості Грегом Маллеттом, недавно оголосила, що переїде разом з нареченим з Кейптауна, де живе з раннього дитинства, до Великобританії.

У березні цього року Еліза та Амелія дали інтерв'ю журналу Tatler, в якому розповіли й про свою знамениту тітку. «Вона завжди намагалася спілкуватися з нами, і у неї був талант читати дитячі серця», — сказали дівчата. Бувши дітьми, вони знали її просто, як тітоньку. І дуже мало у той час розуміли наскільки вона значуща фігура у світі.

У молодшого брата принцеси Діани Чарльза Спенсера є семеро дітей від трьох шлюбів. Перша дружина, фотомодель Кетрін Вікторія Локвуд, народила йому чотирьох нащадків — трьох дочок (Кітті Елінор і двійнят Катю Амелію та Елізу Вікторію), а також сина Луї, який успадкує батьківський титул і родовий маєток.

Друга дружина Керолайн у 2003-му році народила йому сина Едмунда і у 2006-му — донька Лару. Втретє Чарльз одружився у 2011 році на розлученій канадці Карен Гордон, матері двох дочок. Від цього шлюбу у Чарльза є восьмирічна дочка Шарлотта Діана.

фото Instagram

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