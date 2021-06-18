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Грецький пілот убив дружину-британку та інсценував пограбування — але його алібі зруйнував смарт-годинник

9:55 18 червня 2021
Весільний знімок Бабіса і Керолайн

33-річний грецький пілот Бабіс Анагностопулос змушений був зізнатися у вбивстві своєї 20-річної дружини-британки Керолайн Крауч. Про це повідомляє видання Daily Mail. Злочин було скоєно 11 травня — в передмісті Афін Гліка Нера, де проживало подружжя разом зі своєю 11-місячною донькою Лідією.

Резонансне вбивство висвітлювали всі європейські ЗМІ. Бабіс заявив, що до них увірвалися троє грабіжників, які дізналися про те, що у будинку зберігається велика сума грошей. Вони нібито зв'язали подружжя. А Керолайн катували, а потім задушили на очах у дитини. Зв'язаний пілот за допомогою носа зумів зателефонувати по мобільному телефону сусіду, який викликав поліцію.

Невтішний вдівець давав інтерв'ю журналістам і закликав знайти вбивць дружини. Він докладно описав їх і заявив, що вони розмовляли по-грецьки з акцентом.

На похоронах Крауч Бабіс ридав, виголошуючи промову над її труною. Тримаючи на руках дитину, і обіймаючи вбиту горем мати Керолайн, він заявив, що у розпачі через те, що дочка буде рости без її «прекрасної матері».

Однак в ході розслідування з'ясувалося, що Анагностопулос збрехав. Його алібі зруйнували смарт-годинник, який був на руці Керолайн. Її біометричні дані не збігалися з часом смерті, якій вказав Бабіс. Виявилося, що серце молодої жінки зупинилося за годину до «нальоту грабіжників». У свідченнях чоловіка були виявлені й інші невідповідності.

В результаті грек зізнався, що задушив Керолайн подушкою в ході сварки. Вона хотіла піти від нього і забрати дитину. Після вбивства він інсценував пограбування.

Бабіс одружився зі студенткою Крауч у 2019 році.

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