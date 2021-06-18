«Набридло все»: стало відомо про ставлення принца Вільяма до його брата принца Гаррі

Інсайдер в палаці розповів про справжнє ставлення принца Вільяма до його молодшого брата принца Гаррі, який за останні місяці дав ряд скандальних інтерв'ю, в яких разом зі своєю дружиною Меган Маркл звинуватив королівську сім'ю в черствості та расизмі.

Як розповіло джерело видання InTouch Weekly, Вільям втомився від витівок Гаррі. «Королівській сім'ї, особливо принцу Вільяму, набридли всі ці драми, що розігруються настільки публічно», — розповів інсайдер.

1 липня відбудеться церемонія відкриття статуї матері принців — принцеси Діани. Обидва брати повинні бути на ній присутні, хоча Гаррі досі офіційно не підтвердив своєї приїзд до Лондона з США.

«Вони погодилися відкласти вбік свої проблеми на публіці, але за зачиненими дверима всі готуються до вирішальної сутички. Стосунки Гаррі та Вільяма були напруженими протягом декількох місяців. Їм потрібна довга розмова, щоб розв'язати свої проблеми», — стверджує джерело.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл збирається таємно приїхати в Лондон разом з Гаррі, щоб надавати йому моральну підтримку в присутності вороже налаштованих родичів. Однак це питання ще не вирішене.

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