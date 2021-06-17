«Падіння ангелів»: компанія Victoria's Secret відмовилася від співпраці з супермоделями

Американська компанія Victoria's Secret, виробник нижньої жіночої білизни, відмовилася від своїх знаменитих «ангелів"-супермоделей, які багато років дефілювали по подіуму в ефектних бюстгальтерах і трусиках з фірмовими крилами під час барвистих шоу бренду.

Компанія, яку звинувачували в сексизмі та відсутності різноманітності, прагне поліпшити свій імідж і репутацію. Тепер її представлятимуть жінки, які можуть похвалитися, можливо, не завжди ідеальними фігурами, але серйозними досягненнями у житті.

Так, як повідомляє видання Page Six, новими обличчями бренду стануть футболістка та борець за права сексуальних меншин і права жінок Меган Рапіно, лижниця Ейлін Гу, модель плюс-сайз Палома Есслер, актриса та колишня «Міс світу» Пріянка Чопра, трансгендерна модель Валентина Сампайо, модель і біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка і фотограф Аманда де Кадене.

«Коли світ змінювався, ми занадто повільно реагували. Нам потрібно перестати думати про те, чого хочуть чоловіки, і почати думати про те, чого хочуть жінки «, — заявив виконавчий директор компанії Мартін Уотерс.

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