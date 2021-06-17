Батько вбив кувалдою дружину і трьох маленьких дітей, дочекавшись, коли вони заснуть

У Бразилії в муніципалітеті Сан-Домінгус-ду-Норті розслідують дике вбивство сім'ї. З невідомих причин, глава сімейства дочекався, поки домашні заснуть, а потім убив дружину і трьох дітей: Вбивця скористався важкою кувалдою, завдавши смертельні удари 40-річній дружині, дочкам 18 і 4 років і 8-річному сину. Про це повідомляє Daily Star.

Вчинивши звірячий злочин, 42-річний чоловік наклав на себе руки.

Трагедія настільки вразила міську громаду, що муніципальна влада пообіцяла оголосити триденну жалобу, а також знайти і оплатити психолога родичам сім'ї. Абсолютно точно потребує психологічної допомоги брат підозрюваного у вбивстві. Чоловік провів той ранку в очікуванні візиту племінниці, а коли не дочекався дівчини, відправився перевірити, що трапилося. Бразилець і повідомив в поліцію про криваву драму, що розігралася в будинку.

У поліції, перевіривши особу ймовірного вбивці, з подивом виявили, що 42-річний чоловік ніколи раніше не мав проблем із законом. Слідчі з'ясували, що подружжя збиралося розлучитися і якраз влагоджувало це питання юридично, але під час судового процесу продовжувало жити сім'єю. Ні на насильство з боку чоловіка, ні на агресію жінка не скаржилася.

Також в поліції обіцяють перевірити версію, що у бразильця стався рецидив давньої депресії, від якої чоловік довго лікувався. Можливо, ключ до розгадки дасть інформація з телефонів загиблих — поліція направила вилучені речові докази на експертизу.

Фото Ana Izabel Malacarne Oliveira / Facebook

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