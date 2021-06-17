Порубав на тисячу шматочків: в Іспанії винесли вирок канібалові, який з'їв свою матір

В Іспанії винесли вирок канібалу — безробітному офіціантові Альберто Санчесу Гомесу, який вбив матір, розрізав її тіло на тисячу шматків, розфасував їх у ланч-бокси, а потім їв це м'ясо і годував їм свого собаку.

Як повідомляє CNN, 28-річного іспанця засудили до 15 років (за вбивство) і п'яти місяців (за наругу над тілом) в'язниці.

Також суд зобов'язав канібала виплатити своєму братові 60 тисяч євро у якості компенсації. При цьому суд відхилив заяву захисту про те, що Санчес був «психологічно неврівноваженим».

Повідомляється, що Альберто Санчеса Гомеса заарештували у лютому 2019 року, після того, як знайшли рештки тіла Марії Соледад Гомес. Син задушив її після сварки, а потім розрізав тіло, використовуючи столярну пилу і два кухонні ножі.

Частину шматків тіла матері він зберігав у морозилці, а частину викинув у сміття, помістивши їх у пластикові пакети.

Нагадаємо, що нещодавно у Мексиці поліція заарештувала 72-річного чоловіка, який зізнався у вбивстві щонайменше 30 жінок. Житель міста Атісапан-де-Сарагоса на прізвисько «Китаєць» розчленовував трупи жертв, у поліції є підстави стверджувати, що маніяк їв плоть вбитих.

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