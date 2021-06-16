26.91 / 27.12 32.54 / 32.88
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Путін майстерно перевернув питання з ніг на голову, — ЗМІ про пресконференцію президента Росії

20:06 16 червня 2021
Володимир Путін у Женеві

У Женеві завершилася зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Першим з журналістами спілкувався президент Росії. Він дав пресконференцію за підсумками саміту. За словами Путіна, відбулася конструктивна розмова.

При цьому, як зазначає американське інтернет-видання Buzz Feed, Путін «майстерно перевернув майже кожне питання з ніг на голову».

Він наочно показав, що пресконференція приносить йому велику користь, у всякому разі, в очах російських громадян. На всі складні та незручні питання Путін відповідав, використовуючи методику «Як щодо?». Тобто, ви намагаєтеся звинуватити мене, звинуватити Росію, а як щодо США? Як щодо Заходу?

З Buzz Feed згоден колишній посол США в Росії Майкл Макфол. «Здається, Путін реально насолоджується цією пресконференцією», — написав він у Twitter.

Читайте також: Байден та Путін: чого очікують від саміту у Женеві Білий дім та Кремль

Раніше Путін розповів про свою реакцію на те, що Байден назвав його вбивцею.

229

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Володимир Путін у Женеві

Путін майстерно перевернув питання з ніг на голову, — ЗМІ про пресконференцію президента Росії

Алла Пугачова

Першою дізналася про розлучення Алли Пугачової: Лоліта розповіла, чому їй довірилася Примадонна

Ані Лорак і Софія

«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Алла Пугачова

«Виглядає молодше за Галкіна»: мережу вразив зовнішній вигляд «оновленої» Пугачової

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.