Путін майстерно перевернув питання з ніг на голову, — ЗМІ про пресконференцію президента Росії

У Женеві завершилася зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Першим з журналістами спілкувався президент Росії. Він дав пресконференцію за підсумками саміту. За словами Путіна, відбулася конструктивна розмова.

При цьому, як зазначає американське інтернет-видання Buzz Feed, Путін «майстерно перевернув майже кожне питання з ніг на голову».

Putin flipped nearly every question on its head, performing a master class in whataboutism and showing how the press conference format greatly benefits him despite several tough questions. - Christopher Miller (@ChristopherJM) June 16, 2021

Він наочно показав, що пресконференція приносить йому велику користь, у всякому разі, в очах російських громадян. На всі складні та незручні питання Путін відповідав, використовуючи методику «Як щодо?». Тобто, ви намагаєтеся звинуватити мене, звинуватити Росію, а як щодо США? Як щодо Заходу?

З Buzz Feed згоден колишній посол США в Росії Майкл Макфол. «Здається, Путін реально насолоджується цією пресконференцією», — написав він у Twitter.

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Раніше Путін розповів про свою реакцію на те, що Байден назвав його вбивцею.

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