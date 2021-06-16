Путін розповів про свою реакцію на те, що Байден назвав його вбивцею

Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна завершилася у Женеві. Президент Росії дав пресконференцію за підсумками саміту. Він вважає, що відбулася конструктивна розмова.

Одне з питань стосувалося «різких заяв» Байдена. Йшлося про те, що президент США назвав російського лідера в інтерв'ю «вбивцею».

«Ну, що сказати … Всі ми знаємо ці заяви. Після цього президент Байден мені подзвонив. Ми порозумілися. Мене ці пояснення влаштували. Він запропонував зустрітися. Ми зустрілися», — відповів Путін.

«Я вчергове переконався, що президент Байден — людина досвідчена», — додав він. І одразу ж сказав: «Це в Америці вбивають людей. На вулицях американських міст кожен день когось вбивають … Там слово не встигнеш сказати — вже стріляють. Так хто «вбивця»? В Афганістані військові з американського контингенту весілля знищували. Припустимо, це помилка — таке також буває … Але розстріл з безпілотників явно цивільних осіб в Іраку — хто несе відповідальність? Хто «вбивця?» — сказав Путін.

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Він також нагадав про американську базу Гуантанамо, де застосовувалися тортури до підозрюваних у зв'язках з терористами. «База Гуантанамо все ще працює», — сказав Путін.

Байден тим часом готується дати пресконференцію на відкритому повітрі.

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