Саміт у Женеві: Путін заявив, що теми України «торкнулися мазком»

Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна завершилася у Женеві. Вона пройшла без запланованої перерви, повідомив представник Білого дому. В результаті саміт закінчився приблизно на півтори години раніше ніж було заплановано.

Президент США поїхав у готель. При цьому він показав журналістам великий палець.

Першим з представниками преси почав спілкуватися російський лідер.

Путін заявив, що обговорив з Байденом ряд питань — стратегічна стабільність, регіональні конфлікти, торговельні відносини, співробітництво в Африці.

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Що стосується України, то за словами президента Росії, цієї теми «торкнулися мазком».

Путін сказав, що на США і Росії лежить відповідальність за стратегічну стабільність у світі. «Ми цю відповідальність усвідомлюємо», — сказав Путін, додавши, що Байден прийняв правильне рішення продовжити СНО-III до 2024 року.

Сторони домовилися, що почнуться консультації на міжвідомчому рівні. МЗС і Держдеп самі визначаться з місцем, складом і періодичністю цих консультацій.

Журналіст CNN задав питання про кібератаки і загальну оцінку зустрічі. Путін почав з оцінки: «Не було ворожості — навпаки». Потім додав, оцінки розходяться, але все ж таки обидві сторони продемонстрували бажання зрозуміти один одного. Розмова була досить конструктивною, вважає Путін.

Він також заявив, що сторони домовилися розпочати консультації з проблеми кібербезпеки. При цьому підкреслив, що найбільша кількість кібератак здійснюється у світі з території США. На другому місці, за його словами, Канада, а Росії у цьому списку взагалі немає.

Байден тим часом готується дати пресконференцію на відкритому повітрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Байден поїхав, не попрощавшись с журналістами.

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