Саміт у Женеві: Байден поїхав, не попрощавшись з журналістами

Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна завершилася у Женеві. Адміністрація президента США повідомила, що переговори у розширеному складі завершилися о 18:05 за київським часом. Це майже на годину раніше ніж було заплановано.

До входу на віллу Ла Гранж подали броньований лімузин Байдена. Журналісти гадають, що це може означати. Невже американський лідер поїде без спілкування з пресою?

За кілька хвилин до цього відкрили кімнату для пресконференції. Це також було несподівано, оскільки виступ Байдена було заплановано на 19:00 за київським часом.

Журналісти стомлені очікуванням. День у Женеві видався спекотний — 32 градуси вище нуля. Деякі представники ЗМІ не витримали та задрімали у парку біля вілли.

Саміт пройшов набагато швидше, ніж було заплановано.

Як передають журналісти з вілли Ла Гранж, Байден поїхав, а спілкуватися з пресою має намір Путін!

Тим часом представники американської делегації повідомили, що Джо Байден має намір дочекатися у готелі, коли закінчиться пресконференція Володимира Путіна. Потім американський лідер виступить перед журналістами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Байден та Путін обмінялися рукостисканням.

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