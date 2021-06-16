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У мережі з'явилися моторошні кадри трагедії на канатній дорозі в Італії, жертвами якої стали 14 осіб

18:02 16 червня 2021
На місці катастрофи

Опубліковані кадри аварії, яка сталася в Італії на канатній дорозі Стреза-Мотароне та забрала життя 14 людей. Відеозапис оприлюднив телеканал Tg3 .

Ролик зроблений з камери на верхній станції канатної дороги — він увійшов в матеріали розслідування.

На відео зафіксовано момент аварії — кабіна практично прибула до фінального пункту, але в цей момент обірвався один з тросів, і вона почала рухатися в зворотному напрямку, поступово набираючи розгін. Обвалення лінії канатної в районі останнього пілона канатної дороги трапилося на максимальній висоті. Кабіна впала в ліс.

Раніше повідомлялося, що аварійна ситуація виникла у Львівській області, де аварійно зупинився підйомник — на ньому застрягли люди. Це виникло через несправність на трансформаторній підстанції.

Фото: ansa. it

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