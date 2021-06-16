26.91 / 27.11 32.54 / 32.88
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Бойовики «ЛНР» заявили, що знайшли докази причетності Протасевича до «вбивств мирних жителів»

17:25 16 червня 2021
Роман Протасевич

У «ЛНР» заявили про наявність доказів «причетності до вбивств мирних жителів» білоруського опозиційного журналіста, одного з засновників і колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, якого затримали в Мінську після примусової посадки літака. Про це повідомляє РІА Новини.

«Генпрокурор ЛНР» Сергій Горенко заявив, нібито «вдалося отримати достатні неспростовні докази причетності фігуранта» до участі в бойових діях у складі добровольчого батальйону «Азов» і до «вбивств мирних жителів».

Нагадаємо, Роман Протасевич в покаянному інтерв'ю заявив, що їздив у 2014 році на Донбас в якості журналіста і вважає це найбільшою помилкою в своєму житті. Він також висловив надію, що Лукашенко не видасть його бойовикам «ЛНР».

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пара

Закохані харків'яни, що скували себе ланцюгом, оголосили про розрив відносин

Алла Пугачова

Першою дізналася про розлучення Алли Пугачової: Лоліта розповіла, чому їй довірилася Примадонна

Джо Байден у Женеві

Саміт у Женеві: Байден поїхав, не попрощавшись з журналістами

На місці катастрофи

У мережі з'явилися моторошні кадри трагедії на канатній дорозі в Італії, жертвами якої стали 14 осіб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.