Бойовики «ЛНР» заявили, що знайшли докази причетності Протасевича до «вбивств мирних жителів»

У «ЛНР» заявили про наявність доказів «причетності до вбивств мирних жителів» білоруського опозиційного журналіста, одного з засновників і колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, якого затримали в Мінську після примусової посадки літака. Про це повідомляє РІА Новини.

«Генпрокурор ЛНР» Сергій Горенко заявив, нібито «вдалося отримати достатні неспростовні докази причетності фігуранта» до участі в бойових діях у складі добровольчого батальйону «Азов» і до «вбивств мирних жителів».

Нагадаємо, Роман Протасевич в покаянному інтерв'ю заявив, що їздив у 2014 році на Донбас в якості журналіста і вважає це найбільшою помилкою в своєму житті. Він також висловив надію, що Лукашенко не видасть його бойовикам «ЛНР».

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