Російський репер Face (Іван Дремін) вважає, що росіянам потрібно провести роботу над своїм менталітетом: в країні немає свободи слова, і люди бояться щось висловити, якщо це йде врозріз з державою. Про це заявив в програмі «В гостях у Дмитра Гордона».

«Люди не хочуть чогось змінити — вони хочуть просто пристосуватися до того, що є, і прийняти це як факт. Вони дійсно не вірять в те, що щось можна pміняти. Такий — рабський, кріпацький — менталітет», — вважає Іван Дремін (справжнє ім'я музиканта).

Сам Face два рази виходив на акції протесту, оскільки вважав це своїм обов'язком.

«Я розумів, що я відчуваю, що я повинен вийти, я повинен показати, що я з цим не згоден. Це чисто поклик сумління якийсь. І поклик в першу чергу не те що навіть любові до оточуючих, а це любов до самого собі. ти живеш в цій країні, тобі тут жити найближчим часом. Якщо ти з чимось не згоден, ти повинен виявляти свою незгоду. Інакше тобі життя не дадуть. Рано чи пізно це до тебе теж дійде», — впевнений Іван.

При цьому музикант підкреслює, що «Путін — зло». Але він — плоть від плоті народу, і якби був «інший народ, був би інший Путін». Тобто, вся справа в менталітеті росіян, і саме з цим потрібно щось робити.

Нагадаємо, реперу Face 24 роки. Музику він записує з 2015-го і випустив уже п'ять студійних альбомів.

Читайте також: «Є багато речей, які гальмують розвиток»: популярний російський репер задумався про еміграцію ".

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter