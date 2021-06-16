Байден та Путін обмінялися рукостисканням

У середу, 16 червня, у Женеві проходить зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Учасники саміту вже прибули на віллу Ла Гранж, де на них чекав президент Швейцарії Гі Пармелен. Він привітав кожного з гостей окремо.

Потім Байден та Путін потиснули один одному руки та пройшли до бібліотеки. Путін подякував Байдену за пропозицію зустрітися у Женеві. «Знаю, що у вас довга поїздка, багато роботи», — сказав він.



«Як я вже говорив, будь-яка зустріч віч-на-віч — це корисна зустріч», — відповів Байден.

Президент США приїхав у своєму броньованому лімузині, відомому як «Звір». Президент Росії також використовував броньоване авто Aurus.

Вілла ретельно охороняється. Під'їзди до неї контролюють бронетранспортери. По периметру виставлено патрулі з автоматників і снайперів.

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Фото Getty Images

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