26.89 / 27.10 32.52 / 32.87
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Байден та Путін обмінялися рукостисканням

14:44 16 червня 2021
Джо Байден та Володимир Путін у Женеві

У середу, 16 червня, у Женеві проходить зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Учасники саміту вже прибули на віллу Ла Гранж, де на них чекав президент Швейцарії Гі Пармелен. Він привітав кожного з гостей окремо.

Потім Байден та Путін потиснули один одному руки та пройшли до бібліотеки. Путін подякував Байдену за пропозицію зустрітися у Женеві. «Знаю, що у вас довга поїздка, багато роботи», — сказав він.


«Як я вже говорив, будь-яка зустріч віч-на-віч — це корисна зустріч», — відповів Байден.

Президент США приїхав у своєму броньованому лімузині, відомому як «Звір». Президент Росії також використовував броньоване авто Aurus.

Вілла ретельно охороняється. Під'їзди до неї контролюють бронетранспортери. По периметру виставлено патрулі з автоматників і снайперів.

Читайте в «ФАКТАХ» — Байден і Путін: чого очікують від саміту у Женеві Білий дім та Кремль

Фото Getty Images

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Першою дізналася про розлучення Алли Пугачової: Лоліта розповіла, чому їй довірилася Примадонна

Рушниця

Під Херсоном чоловік відкрив вогонь по людях, але загинув сам

Ані Лорак

Дива під дощем: Ані Лорак в білосніжному костюмі потрапила під зливу

Юрій Максимов

Жеребкування Ліги конференцій: «Ворскла» дізналася суперників у єврокубках

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.