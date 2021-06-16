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Путін прилетів до Женеви

14:23 16 червня 2021
Володимир Путін прилетів до Женеви

У середу, 16 червня, президент Росії Володимир Путін прилетів до Женеви. Буквально за кілька хвилин має розпочатися його зустріч з президентом США Джо Байденом. Саміт відбудеться з ініціативи американського лідера.

Літак Путіна приземлився у Женеві о 13:30 за київським часом. Раніше Білий дім повідомляв, що о 14:35 має розпочатися саміт. Важко втриматися від припущень, що російський президент за своїм звичаєм трохи спізниться та змусить себе чекати.

Біля трапа Путіна чекали кілька чорних броньованих автомобілів.

У Женеві вжито підвищених заходів безпеки.

Байден прилетів до Женеви з Брюсселя, де брав участь у самітах НАТО і Євросоюзу.

Читайте в «ФАКТАХ» — Байден і Путін: чого очікують від саміту у Женеві Білий дім та Кремль

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