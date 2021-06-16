Байден та Путін: чого очікують від саміту у Женеві Білий дім та Кремль

Джо Байден завершує своє перше європейське турне як президент США зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві. Саміт пройде 16 червня на віллі Ла Гранж, де у 1985 році відбулися переговори президента Рональда Рейгана та Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова. Той саміт обрушив залізну завісу, яка відділяла СРСР від Заходу, та завершив еру холодної війни. Нинішня зустріч у Женеві навряд чи матиме таке епохальне значення. Проте їй приділяється велика увага у всьому світі.

Байден та Путін востаннє зустрічалися у 2011 році в Москві. З того часу багато що змінилося. У 2014 році Росія анексувала Крим та взяла під свій контроль частину Донбасу. Кремль санкціонував отруєння забороненими речовинами дисидентів й опозиціонерів. Путін влаштував проксі-війну у Сирії, втрутився двічі у президентські вибори у США. Російські хакери при мовчазному потуранні Кремля проводять болючі атаки на території Сполучених Штатів та їхніх союзників. Нещодавні приклади — виведення з ладу нафтопроводу Colonial Pipeline та серйозні збої у роботі найбільшого у США виробника м'яса — компанії JBS Foods.

На Заході та у Росії по-різному оцінюють майбутній саміт у Женеві. Багато експертів і оглядачів у США вважають, що для Путіна участь у саміті — показник престижу, оскільки зустріч була ініційована Байденом. Тому провладні російські ЗМІ представляють зустріч як визнання Сполученими Штатами значущості Росії. Мовляв, російська Федерація — це держава, з якою необхідно розмовляти та рахуватися.

Газета The Washington Post вважає, що Путін особисто задав такий тон у інтерв'ю телеканалу NBC. До речі, це було перше інтерв'ю російського лідера американським ЗМІ за останні три роки. Путін уникав прямих відповідей, говорив поблажливо, часом байдуже, часом іронічно. «Це і є послання Кремля: Путін погодився зустрітися, тому що його попросили, але жодні поступки до його планів не входять», — підкреслює видання.

Російський президент вчергове звинуватив США та НАТО у тому, що вони обдурили Горбачова, коли пообіцяли не розширювати Північноатлантичний блок та приймати до нього країни Східної Європи. І навіть дозволив собі назвати Горбачова «дурником». «Правильно, обдурили дурника на чотири кулачки — у нас так у народі кажуть. Треба все закріплювати на папері», — сказав Путін. У різкому погіршенні відносин між Росією та США він звинуватив американську сторону.

«У нас відносини двосторонні деградували до найнижчої планки за останні роки, але є питання, які вимагають звірення годинників, визначення якихось позицій взаємних, для того, щоб питання, що представляють взаємний інтерес, вирішувалися ефективніше в інтересах як Сполучених Штатів, так і Росії», — пояснив Путін свою згоду на зустріч з Байденом.

Білий дім наполягає, що саміт відповідає американським інтересам. Байден зустрінеться з Путіним не всупереч розбіжностям між двома країнами, а через них, кажуть в адміністрації президента США. Президент Байден приїхав на зустріч з цілим списком претензій: активність російських хакерів, втручання в американські вибори у 2016 та 2020 роках, конфлікт в Україні, репресії щодо російської опозиції.

Питань накопичилося безліч, але невідкладного вирішення вимагають контроль над озброєннями, військове втручання Росії в Україну, діяльність російських хакерів, переслідування Олексія Навального та незалежних ЗМІ, кліматичні зміни.

Республіканці вважають, що Байден припустився помилки, запропонувавши Путіну зустрітися. «Тепер Путін побачить, наскільки слабкий президент США, та порадіє, тому що йому подобається слабка Америка», — заявив в ефірі телеканалу Fox News відомий журналіст Шон Хенніті.

«Президент ніколи не відступить в областях, які викликають у нього занепокоєння, в областях, де, на його думку, дії російського керівництва завдають шкоди Сполученим Штатам. І він, звичайно ж, не має наміру стримуватися під час цієї зустрічі — ані в публічній її частині, ані у приватній», — відрізала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Білий дім повідомив приблизний розклад саміту у Женеві. Планується, що він триватиме декілька годин. Після офіційної фотосесії з президентом Швейцарії Гі Пармеленом Байден та Путін повинні поспілкуватися віч-на-віч у присутності перекладачів. Ці переговори розраховані приблизно на дві години. Потім ще дві години виділяється на розширену зустріч за участю всіх членів делегацій. Після неї Байден та Путін повинні усамітнитися для проведення другого раунду переговорів.

Від спільного брифінгу Байден відмовився. Він вирішив провести свою пресконференцію, щоб позбавити Путіна трибуни та не допустити помилок, яких припустився Дональд Трамп у Гельсінкі влітку 2018 року.

Британська газета The Times вважає, що очікувати потепління відносин між Вашингтоном та Москвою після зустрічі у Женеві не варто. «Володимир Путін пересидів у владі вже чотирьох американських президентів, відносини Москви та Вашингтона наразі ще гірше, ніж раніше, й важко собі уявити, що під час зустрічі раптом народиться що-небудь осмислене», — пише видання.

«Очікувати від зустрічі проривів було б наївно. Максимум для чого вона потрібна — забезпечити певну передбачуваність та спадкоємність у відносинах після хаотичного періоду правління Дональда Трампа. Це, перш за все, необхідно Володимиру Путіну. Російська економіка знаходиться у нестійкому стані, та він докладе всіх зусиль, щоб хоча б відстрочити нову порцію американських санкцій», — підкреслює The Times.

Для досягнення цієї передбачуваності та стабільності у відносинах з Росією Байден вирішив заручитися підтримкою всього Заходу. Для цього йому потрібно було відновити відносини з союзниками, які були зіпсовані Трампом. Цій меті американський лідер присвятив всі етапи свого європейського турне. Потрібно віддати належне Байдену — із завданням він впорався.

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