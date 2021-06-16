Росія поважає лише сильного: президент Латвії дав пораду Байдену перед зустріччю з Путіним

Президент Латвії Егілс Левітс дав цінну пораду лідеру США Джо Байдену перед його в зустріччю з Володимиром Путіним у Женеві. Байдену рекомендують не забувати, що в Кремлі поважають лише сильних. Про це повідомляє Politico.

Пораду було озвучено на зустрічі Левітса і Байдена в рамках саміту НАТО. «Росія поважає лише сильного», — наполягає президент Латвії, а тому радить Байдену показати, що Америка сильна і має в своєму розпорядженні дві важливих переваги: військовий потенціал і політичну волю для його використання.

За словами Левітса, Кремль постійно перевіряє Захід на міцність, з'ясовує, як далеко може зайти. А тому Байден — це якраз та людина, яка може наказати: «Стояти тут, ні кроку далі».

Президент Латвії впевнений, що на Путіна можна впливати, показуючи, що ціна деяких кроків буде надмірною: «Якщо він (Путін) побачить, що розплата за його поведінку, буде вищою за вигоду, тоді, звичайно, він прислухається».

Нагадаємо, раніше Байден і сам визнав, що Путін — «розумний і жорсткий». Президент США поділився, про що говоритиме з російським лідером.

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