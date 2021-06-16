«Він розумний і жорсткий»: Байден дав характеристику Путіну і розповів, про що буде з ним говорити

Президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним у Швейцарії заявив, що у Америки і РФ є потенціал для співпраці, але існують червоні лінії, які перетинати не можна.

Саме це американський лідер, за його словами, планує донести до російського президента сьогодні на зустрічі у Женеві, повідомляє BBC. Очікується, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться на женевській віллі Ла Гранж приблизно о 14:00 за київським часом.

«Я ясно дам зрозуміти президенту Путіну, що є сфери, де ми можемо співпрацювати, якщо він вибере співробітництво, а якщо він не піде на співпрацю і буде вести себе так, як він робив це у минулому, ми відповімо на це», — сказав Байден.

Президент США також заявив, що вважає Путіна гідним суперником: «Я зустрічав Путіна, він розумний і жорсткий».

Напередодні зустрічі Джо Байден скликав групу експертів по Росії для підготовки до саміту з Володимиром Путіним, включаючи колишніх чиновників адміністрації Дональда Трампа. Як повідомляє видання Axios з посиланням на джерела, експерти закликали Байдена не проводити спільну прес-конференцію з Путіним і не давати президенту Росії будь-якої можливості затьмарити переговори публічними висловлюваннями.

Джо Байдену порекомендували вести відверту розмову, яка не залишить у Путіна сумнівів щодо позиції американського лідера з різних питань: від хакерських атак до дотримання прав людини.

Деякі учасники зустрічі виступили за пошук нових можливостей щодо взаємодії з Росією: починаючи від програм з обміну студентами до відновлення дипломатичних і консульських посад.

До групи експертів увійшли близько десяти осіб, включаючи двох колишніх послів США за Барака Обами — Майкла Макфола і Джона Теффта. Також на зустрічі була присутня екс-директорка департаменту по Європі і Росії Ради національної безпеки Фіона Хілл. Вона у 2018 році супроводжувала Дональда Трампа під час російсько-американського саміту у Гельсінкі.

Нагадаємо, що колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що нинішня американська адміністрація допустила помилку, коли відмовилася від санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку 2». На його думку, таким політичним рішенням були перекреслені передвиборні і перші післявиборчі заяви Джо Байдена.

Фото з Вікіпедії.

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