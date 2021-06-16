Під Курськом росіянин намагався задушити 2-річну дитину

У Росії в Курській області дивом врятували дворічну дитину від п'яного вітчима. Як з'ясувало слідство, доглядати за малюком доручили колишньому співмешканцю матері, але 24-річний чоловік напився, а вночі спробував задушити підопічного.

У поліції кажуть, що досить оперативно прибули на виклик в село Велике Долженково і якраз застали чоловіка за спробою задушити дитину. На вмовляння і накази п'яний селянин не реагував, довелося застосувати до нього грубу силу.

Зараз чоловік заарештований і піде під суд за замах на вбивство. З огляду на те, що свою агресію п'яний дебошир направив на малолітнього, чоловікові загрожує від восьми років позбавлення волі.

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