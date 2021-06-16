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У Росії чоловік відрубав п'ятирічній племінниці пальці через зламаний планшет

10:19 16 червня 2021
Чоловік із сокирою

В Росії, де днями невідомий влаштував стрілянину біля школи, поранивши двох підлітків, завершили розслідування жахливого випадку — чоловік відрубав пальці племінниці, яка зламала його планшет.

Як повідомляє ІА REGNUM, це сталося у Прибайкальском районі Бурятії. Двоє братів, один з яких був з донькою, займалися сільськогосподарськими роботами недалеко від села. Увечері вони відпочили з алкоголем, після чого батько дівчинки відправився додому, залишивши п'ятирічну дитину з братом на природі.

47-річний чоловік, будучи напідпитку, дав дитині гаджет, який дівчинка випадково впустила і зламала. Розлючений дядько поклав руку племінниці на колоду та вдарив сокирою по її пальцях, пошкодивши два з них.

Він відвіз дівчинку додому і залишив біля будинку. Батьки викликали медиків, яким вдалося пришити фалангу одного з пальців.

Нагадаємо, що в Казані 19-річний хлопець влаштував бійню в гімназії, убивши сімох учнів восьмого класу і двох дорослих.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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