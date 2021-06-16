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39-річна спадкоємиця Ротшильдів народила сина через два роки після трагічної загибелі своєї дочки-підлітка

9:50 16 червня 2021
Кейт Ротшильд

Спадкоємиця знаменитої банкірською династії Ротшильдів, 39-річна Кейт Ротшильд, народила сина. Як повідомляє Daily Mail, це перша спільна дитина Кейт і її бойфренда — 32-річного бізнесмена Пола Форкана.

Колишній чоловік Ротшильд, фінансист і син мільярдера Бен Голдсміт, привітав її, заявивши, що це «неймовірно щаслива новина».

У липні 2019 року Бен і Кейт втратили свою 15-річну дочку Айріс. Вона загинула в результаті нещасного випадку на фермі батька, коли перекинувся квадроцикл, на якому вона каталася. Крім Айріс, старшої з дітей Кеті та Бена, у них є ще два сини.

Кейт вийшла заміж за Бена Голдсміта, який також є представником однієї з найстаріших фінансових династій в Європі, у 2003 році. У 2013 році подружжя зі скандалом розлучилося — після того, як у Кейт зав'язався роман з темношкірим американським репером на ім'я Джей Електроніка.

Коханий Ротшильд Пол Форкан також знає, як це — втрачати близьких людей. Його мати та батько загинули у 2004 році — під час руйнівного цунамі, коли сім'я відпочивала на Шрі-Ланці. В цілому тоді загинули в різних країнах понад 225 тисяч осіб. Пол, якому тоді було 15 років, і його 17-річний брат вижили. Пізніше брати заснували бренд Gandys з виробництва «етичного одягу».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Віктор Павлик став батьком в четвертий раз.

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