Меган Маркл, яка 4 червня народила в США свою другу дитину, збирається найближчим часом таємно приїхати до Лондона. Як повідомляє видання Radar, 39-річна герцогиня Сассекська планує стати «секретною гостею» на церемонії відкриття статуї принцеси Діани, яка запланована на 1 липня — в цей день свекрусі Меган, яка загинула в автокатастрофі, виповнилося б 60 років.

Статуя, яка буде встановлена біля Кенсінгтонського палацу, зроблена на замовлення синів Діани — принців Вільяма і Гаррі. Обидва вони повинні бути присутніми на церемонії. Однак Гаррі поки що офіційно не підтвердив свій приїзд до Британії. Раніше експерти вважали, що він може не зважитися повернутися на батьківщину, використовуючи як привід народження дочки. Родичі принца, який критикував королівську сім'ю в ряді інтерв'ю, дуже холодно прийняли його на похороні його діда принца Філіпа, який він відвідав у квітні. Деякі не тільки не розмовляли з ним, але навіть уникали зустрічатися з ним очима. Гаррі був цим трохи шокований.

Разом с тим, якщо Гаррі не приїде до Лондона, в центрі уваги опиняться його старший брат і його дружина Кейт Міддлтон. Це буде не тільки вдень вшанування пам'яті Діани, але і можливістю для принца Вільяма заявити права на спадщину його матері.

У зв'язку з цим Меган має намір не допустити подібної ситуації, оскільки вони з Гаррі постійно самі підкреслюють, що є наступниками «народної принцеси». Вона хоче супроводжувати чоловіка, надаючи йому моральну підтримку. Вона знає, наскільки йому важко довелося на похоронах дідуся, де він був самотній.

Новонароджену Лілібет Діану Меган збирається залишити в Лос-Анджелесі з нянею. А дворічного Арчі може взяти з собою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Палац контратакує: наближені до королеви Єлизавети викрили ще одну брехню принца Гаррі і Меган Маркл.

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