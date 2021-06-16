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Колишня дружина Джеффа Безоса передала на благодійність майже три мільярди доларів

8:27 16 червня 2021
Джефф і Маккензі Безос

Колишня дружина Джеффа Безоса, одного з найбагатших у світі людей, передала на благодійність ще 2,74 мільярда доларів. Як повідомляє CNN, гроші надійшли на рахунки 286 організацій — в основному тих, які займаються мистецтвом і боротьбою з расовою дискримінацією.

51-річна письменниця Маккензі Скотт, яка у березні цього року вийшла заміж вдруге (за шкільного вчителя своїх дітей) на відміну від свого скупого екс-чоловіка, засновника компанії Amazon, активно займається благодійністю — як і багато її «колеги"-мільярдерів. Вона приєдналася до The Giving Pledge («Присяги дарування») — філантропічної кампанії, розпочатої у 2010 році американськими мільярдерами Біллом Гейтсом і Уорреном Баффетом. Підписуючи угоду, багатії обіцяють віддати не менше 50% свого капіталу на благодійність — за життя або після смерті.

У 2020 році Маккензі пожертвувала в цілому близько шести мільярдів доларів — в тому числі й на боротьбу з ковідом.

Після «найдорожчого у світі розлучення» у 2019 році Маккензі Безос отримала чверть акцій Amazon, які належали її чоловікові та на той момент коштували близько 37 мільярдів доларів. З того часу на тлі зростання вартості акцій компанії її статок значно збільшився. Зараз він оцінюється приблизно у 60 мільярдів доларів, що робить Маккензі однією з найбагатших жінок на планеті. Сам Джефф Безос зараз «коштує» 193,5 мільярда доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Джефф Безос летить в космос: названа дата.

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