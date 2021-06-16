В Індії у віці 76 років помер Зіона Чана, якого називали «главою найбільшої сім'ї у світі». Як повідомляє NBC News, чоловік очолював засновану у 1942 році його дідом християнську секту «Чана», що практикує багатоженство. У нього було 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки та один правнук. Всі вони жили на північному сході країни в селі Бактаванг — в багатоповерховому особняку, де налічувалося 100 кімнат. Цей будинок дуже популярний серед туристів. Родина за одну вечерю з'їдала 30 курей і 60 кілограмів картоплі або 50 кілограмів рису.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr - Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021

Вперше Зіона одружився у віці 17 років. Одного разу за один рік він взяв за дружину відразу десять жінок. У 2011 році Чана дав інтерв'ю Бі-бі-сі, в якому розповів, що готовий ще більше розширити свою сім'ю. І що він вважає себе щасливою людиною.

Американська компанія Ripley's Believe It or Not! назвала його сім'ю найбільшою у світі. Однак з ним може позмагатися 64-річний глава секти мормонів Уїнстон Блекмор, який проживає в Канаді. У нього є 150 дітей від 27 дружин. Він випереджає індійця за кількістю дітей, але відстає за кількістю дружин.

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