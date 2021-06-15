Люди з відеокамерами: як тиснули на пілотів літака з Протасевичем

Під час інциденту з посадкою літака в Мінську з опозиціонером Романом Протасевичем на борту кілька людей з камерами намагалися змусити екіпаж заявити про добровільну зміні курсу при польоті. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Irish Times.

Про тиск на членів екіпажу літака генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив Транспортному комітету Великобританії. За його словами, капітан «неодноразово» просив мінське управління внутрішніх справ забезпечити зв'язок з варшавським центром управління Ryanair, але йому сказали, що там не реагують на телефонні дзвінки, це «абсолютно не відповідало дійсності».

За словами О'Лірі відхилені рейси Ryanair зазвичай приземляються в Польщі або в інших країнах Балтії, але на головного пілота чинили «сильний тиск» для приземлення саме в Мінську. Після посадки на борт піднялися кілька «невстановлених осіб» з відеокамерами.

«Вони неодноразово намагалися змусити членів екіпажу підтвердити на відео, що вони добровільно вирушили до Мінська, але екіпаж відмовився підтверджувати це», — повідомляє видання.

Нагадаємо, Протасевич прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що його бив особисто Лукашенко.

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