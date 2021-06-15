В Центральній Африканській Республіці воюють російські найманці з приватних військових компаній. Про це пише CNN з посиланням на конфіденційні документи ООН.

За словами мешканців міста Бамбарі, російські найманці винні у загибелі мирних жителів, яких вони розстрілювали з вертольота.

У росіян була база за межами Бамбарі, де тортури були звичайним явищем, повідомляє ресурс. Крім того, повідомляється, що найманці РФ «провели масові страти» підозрюваних у співпраці з повстанцями у селі, яке знаходилося неподалік від родовищ золота й алмазів.

За даними ООН, в ЦАР перебуває близько 2300 найманців. Разом з росіянами воюють «солдати удачі» з Сирії.

Для 15 тисяч миротворців ООН з багатьох країн, дислокованих у ЦАР, присутність російських найманців «стало дилемою», повідомляє CNN.

Нагадаємо, влітку 2018 року в Центральноафриканській республіці загинула знімальна група з Росії, яка працювала над фільмом про ПВК «Вагнера». Серед загиблих — журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко й режисер Олександр Расторгуєв. У вбивстві підозрюють російських найманців.

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