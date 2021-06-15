Батько «десятернят» з Африки зізнався, що сам їх не бачив, а матір розшукує поліція

8 червня південноафриканське видання Pretoria News повідомило, що 37-річна місцева жителька Госіаме Сітхоле встановила світовий рекорд, народивши відразу десять дітей. Як розповів чоловік жінки Тебохо Цотеці, це були сім хлопчиків і три дівчинки. При цьому не було вказано, в якій саме лікарні відбулися унікальні пологи.

В уряді країни пізніше повідомили, що поки не можуть підтвердити вірогідність цієї інформації.

Як повідомляє IOL.co.za, тепер Тебохо заявив, що досі ще сам не бачив своїх дітей, про народження яких знає лише зі слов дружини. Більш того, він взагалі не знає, де вона знаходиться. В останній раз він бачив її 7 червня, коли вона збиралася до пологового будинку. Відтоді подружжя тільки листувалося.

Тим часом на рахунок Госіаме надходили грошові пожертвування. Загальна їх сума вже перевищила 70 тисяч доларів. Тебохо звернувся до публіки з проханням утриматися від переказу грошей — до тих пір, поки дружина і діти не повернуться додому і всі зможуть переконатися в їхньому реальному існуванні.

Жінка сказала чоловікові, що буде народжувати в лікарні Mediclinic Medforum в Преторії, залишивши його вдома одного з її старшими дітьми — шестирічними близнюками. Однак в цьому медичному закладі про неї нічого не чули. Слідів рекордсменки не виявлено ні в одній лікарні провінції Гаутенг — приватної або державної.

Тебохо хвилюється про безпеку дружини. Вона каже, що йому не можна бачити дітей з міркувань безпеки — у зв'язку з обмежувальними заходами через коронавірус. І не говорить, де саме знаходиться. Тому урешті-решт він звернувся до поліції. Госіаме розшукують, як зниклу безвісти.

Тим часом ряд родичів Госіаме наполягає на тому, що пологи дійсно відбулися. А недоношені діти дуже слабкі і знаходяться в інкубаторах. Вказати, в якій саме лікарні лежить породілля і немовлята, рідні відмовляються.

Раніше повідомлялося, що африканка народила дев’ятернят — всі діти здорові.

фото ANA

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