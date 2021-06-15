Помер космонавт, який здійснив першу стиковку кораблів в космосі

У вівторок, 15 червня, помер космонавт Володимир Шаталов. Про це повідомляє Роскосмос.

«Сьогодні, 15 червня 2021 року, на 94-му році життя помер двічі Герой Радянського Союзу льотчик-космонавт СРСР Володимир Олександрович Шаталов», — йдеться в повідомленні.

В.А. Шаталов разом з А.С. Єлісєєвим були першими космонавтами, які зробили по три польоти. Перший з них — 14 січня 1969 року на космічному кораблі «Союз-4». Шаталов також здійснив першу стиковку кораблів в космосі.

З 1987 по 1991 рік служив начальником Центру підготовки космонавтів. Був консультантом науково-фантастичного фільму «Через терни до зірок».

Після смерті Джона Гленна був найстарішим з учасників космічних польотів.

Раніше в Україні відзначили 100-річчя з дня народження знаменитого космонавта Георгія Берегового.

Фото з Вікіпедії

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