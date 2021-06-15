У США другу добу горить великий хімзавод

В американському місті Роктон, штат Іллінойс, другий день горить хімічний завод компанії Chemtool. Пожежа почалася 14 червня о 07:00. У той час на заводі перебували 70 осіб.

Як заявив на пресконференції шеф пожежної служби Роктона Кірк Вілсон, обійшлося без жертв. Всіх співробітників підприємства вдалося евакуювати. Однак загасити пожежу наразі неможливо, хоча в операції беруть участь 150 осіб з 40 різних рятувальних служб штату.

Їхнє завдання полягає у тому, щоб локалізувати пожежу, не дати їй вирватися за межі хімзаводу та перекинутися на житлові будинки. Поки це вдається. Але частину місцевих жителів евакуювали та тимчасово розмістили у школах.

За словами Вілсона, його люди тепер чекають, коли вогонь погасне сам по собі. «На жаль, це єдиний спосіб покінчити з цією пожежею. На це може знадобитися кілька днів», — сказав Кірк Вілсон.

Влада запевняє, що пожежа на заводі не представляє небезпеки для жителів Роктона. Компанія Chemtool є найбільшим виробником різних видів мастила на американському ринку. Вона була заснована у 1963 році. У Роктоні знаходиться не тільки завод, але й штаб-квартира компанії, й головна дослідна лабораторія.

Проте місцеві екологи б'ють на сполох. Вони стверджують, що влада применшує небезпеку наслідків пожежі, щоб не переносити вибори мера, які призначені на 17 червня. Поки голосування ніхто не скасовував.

Причини пожежі не встановлені. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вранці 14 червня на заводі пролунав вибух.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про велику пожежу у Новосибірську. Там стався вибух на одній з АЗС. Постраждали десятки людей.

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