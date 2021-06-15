Палац контратакує: наближені королеви Єлизавети викрили ще одну брехню принца Гаррі та Меган Маркл
Представники Букінгемського палацу спростували повідомлення про те, що принц Гаррі та Меган Маркл показали свою новонароджену дочку, яка народилася у США 4 червня, королеві Єлизаветі II за допомогою відеозв'язку. Як повідомляє видання Daily Mail, Її Величність ще жодного разу не бачила свою правнучку. Хоча друзі герцога і герцогині Сассекських з їхнього схвалення розповіли американським ЗМІ, що така відеозустріч відбулася відразу ж після повернення Меган додому з лікарні.
Раніше в палаці спростували також заяву Гаррі та Меган про те, що вони отримали дозвіл королеви на те, щоб назвати свою дочку ім'ям Лілібет. Так у дитинстві і в юності називали Єлизавету батьки, а також її дідусь з бабусею. І так до останнього називав королеву її чоловік принц Філіп, який помер у квітні цього року. Представники палацу повідомили журналістам Бі-бі-сі, що герцог і герцогиня Сассекські лише поставили Її Величність перед фактом і не радилися з нею попередньо.
Як пише Daily Mail, Гаррі та Меган своїми постійними атаками на королівську сім'ю і заявами, що вводять в оману, змусили королеву відмовитися від її давнього правила — «Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй». Тепер Її Величність вирішила публічно виправляти заяви, які спотворюють її висловлювання та вчинки — або висловлювання та вчинки інших високопоставлених членів королівської сім'ї.
Раніше, під час спільного заходу з першою леді США Джилл Байден, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон також сказала, що ще не бачила свою небогу Лілібет — в тому числі й по відеозв'язку. І сказала, що їй не терпиться зустрітися з нею.
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