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Палац контратакує: наближені королеви Єлизавети викрили ще одну брехню принца Гаррі та Меган Маркл

10:15 15 червня 2021
Королева Єлизавета

Представники Букінгемського палацу спростували повідомлення про те, що принц Гаррі та Меган Маркл показали свою новонароджену дочку, яка народилася у США 4 червня, королеві Єлизаветі II за допомогою відеозв'язку. Як повідомляє видання Daily Mail, Її Величність ще жодного разу не бачила свою правнучку. Хоча друзі герцога і герцогині Сассекських з їхнього схвалення розповіли американським ЗМІ, що така відеозустріч відбулася відразу ж після повернення Меган додому з лікарні.

Раніше в палаці спростували також заяву Гаррі та Меган про те, що вони отримали дозвіл королеви на те, щоб назвати свою дочку ім'ям Лілібет. Так у дитинстві і в юності називали Єлизавету батьки, а також її дідусь з бабусею. І так до останнього називав королеву її чоловік принц Філіп, який помер у квітні цього року. Представники палацу повідомили журналістам Бі-бі-сі, що герцог і герцогиня Сассекські лише поставили Її Величність перед фактом і не радилися з нею попередньо.

Як пише Daily Mail, Гаррі та Меган своїми постійними атаками на королівську сім'ю і заявами, що вводять в оману, змусили королеву відмовитися від її давнього правила — «Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй». Тепер Її Величність вирішила публічно виправляти заяви, які спотворюють її висловлювання та вчинки — або висловлювання та вчинки інших високопоставлених членів королівської сім'ї.

Раніше, під час спільного заходу з першою леді США Джилл Байден, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон також сказала, що ще не бачила свою небогу Лілібет — в тому числі й по відеозв'язку. І сказала, що їй не терпиться зустрітися з нею.

Читайте також: Вибір імені для дочки Меган Маркл і принца Гаррі визнали грубістю і нетактовністю щодо королеви.

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