Жінка, яка зникла 11 років тому, всі ці роки таємно жила в будинку сусіда-коханця — і не потрапляла на очі навіть його батькам

Дивовижна історія сталася в одному з індійських сіл поблизу міста Палгхат в штаті Керала. У лютому 2010 року 18-річна дівчина Саджіта вночі пішла з батьківського дому без речей і більше не повернулася. Поліція без успіху розшукувала зниклу безвісти. Потім пошуки були припинені. Сім'я вже зневірилася побачити Саджіту живою.

І ось тепер, як повідомляє видання Indian Express, зникла жінка випадково знайшлася. Виявилося, що всі ці роки вона ховалася в будинку Алінчуваттіла Рахмана. Він жив по сусідству — всього в 500 метрах від будинку її батьків. Молоді люди покохали один одного, але Саджіта була впевнена, що їй не дозволять вийти заміж за її обранця, оскільки вони дотримуються різних релігій. Тому зважилася на втечу. Дівчина таємно жила в кімнаті Алінчуваттіла, примудряючись не потрапляти на очі навіть його батькам, які жили в цьому ж будинку. Рахман нікого не пускав до себе, гостро реагуючи на спроби проникнути в його кімнату, яку він постійно замикав на ключ. Тому родичі дали йому спокій. Про стосунки молодих людей ніхто не знав, тому Алінчуваттіл ніколи не був під підозрою.

І ось три місяці тому зник сам 34-річний Рахман. Сім'я звернулася в поліцію. Через деякий час старший брат випадково побачив Алінчуваттіла на вулиці та простежив за ним. Виявилося, що закохані орендували будинок в іншому селі, де вирішили жити вдвох — після того, як батьки задумали одружити молодшого сина.

Місцевий суд дозволив закоханим спільне проживання, оскільки Саджіта заявила, що не хоче повертатися до рідних і бажає залишитися з коханим.

фото YouTube

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