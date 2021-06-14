Вибух на АЗС в Росії: кількість постраждалих збільшилася, 5 — у важкому стані

У російському Новосибірську стався вибух й пожежа на газовій автозаправній станції. Про це повідомляє ТАРС.

В результаті НП постраждали 16 осіб, двоє з яких — пожежники, які приїхали на виклик.

Повідомляється, що 11 потерпілих перебувають у стані середнього та легкого ступеня тяжкості, четверо з них від госпіталізації відмовилися. Решта доставлені в опіковий центр обласної лікарні. П'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.



Більшість постраждалих — це працівники АЗС та промзони, де знаходиться заправка. В основному, люди отримали опіки, удари й травми.

Інформацію про кількість постраждалих підтвердили й в МНС.

Місцеві ЗМІ пишуть, що пожежа була величезної сили — все навколо затягнуло димом, рух довелося перекрити.

За інформацією «Дни.ру», причиною події стало те, що газовоз був незаземлений під час зливу палива в стаціонарну ємність.

До вечора рятувальникам вдалося ліквідувати відкрите горіння. Лікарі повідомляють про 25 постраждалих. При цьому лікарі кажуть про шість пацієнтів у реанімації.

Прокуратура вже почала перевірку за фактом події.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про вибух й пожежу на маслозаводі у Харкові.

фото https://www.nsk.kp.ru/

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