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Протасевич прокоментував інформацію про побиття «особисто Лукашенком»

17:28 14 червня 2021
Роман Протасевич

Журналіст Роман Протасевич, якого затримали в Мінську, заявив, що його не бив Олександр Лукашенко. Про це повідомляє канал Telegram-канал Белсат. Хоча білоруські правозахисники скептично ставляться до таких «визнань».

На питання журналіста, чи правда, що його бив особисто Лукашенко, Протасевич відповів: «Це смішно».

«Наші експерти в галузі судової медицини стверджують, що на вищевказаному відеозапису присутні досить ознак, котрі дають підставу стверджувати, що у Романа зламаний ніс», — інформує Telegram-канал BYPOL.

Стверджується також, що «в першому ролику за участю Романа Протасевича, опублікованому ввечері 24 травня, на обличчі затриманого помітний грим, яким намагалися приховати тілесні ушкодження на його обличчі».

«Нами отримано інформацію, що саме Лукашенко особисто зламав ніс затриманому журналісту», — йдеться в повідомленні.

BYPOL — білоруська ініціатива, яку колишні силовики створили для протидії владі.

Нагадаємо, адвокат протягом тривалого терміну не міг потрапити до Протасевича.

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