Посадка літака Ryanair ув Мінську: в Білорусі оприлюднили запис переговорів диспетчерів мінського й вільнюського аеропортів

У Білорусі, де 23 травня затримали засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, Департамент по авіації оприлюднив запис переговорів диспетчерів мінського й вільнюського аеропортів.

За інформацією провладного Telegram-каналу «Жовті сливи», із запису випливає, що білоруська сторона запрошувала частоту для зв'язку з представниками Ryanair. Крім того, диспетчер з Мінська повідомив литовському колезі про загрозу вибуху.



На пресконференції у Белпресс-центрі очільник Департаменту з авіації Мінтрансу Артем Сікорський заявив, що Білорусь звернулася до Польщі та Ірландії, де зареєстрований та експлуатується літак Ryanair, з проханням дати запис переговорів командира повітряного судна, але відповіді поки не отримали.

За словами Сікорського, без даних про ці переговори незрозуміло, чому літак до литовського кордону йшов, не знижуючи швидкості, чому було прийнято рішення летіти до Мінська.

Ще один представник офіційного Мінська Ігор Голуб, командувач білоруськими ВПС й військами ППО, заявив, що винищувач не надсилали на перехоплення цивільного літака.

МіГ-29 нібито піднявся у повітря для виконання типового завдання — захисту Мінська.

За його словами, відстань між бортом Ryanair та МіГ-29 в момент відходу винищувача становила близько 55 км.

Голуб також наполягає на тому, що незрозумілі дії командира екіпажу Ryanair, заявляючи, що йому були видані тільки рекомендації повернутися до столиці Білорусі, а не наказ.

Нагадаємо, представники грецької національної розвідувальної служби (EYP) повідомили місцевим мас-медіа, що за білоруським опозиціонером Романом Протасевичем в Греції протягом декількох днів стежили спецагенти з паспортами РФ.

На початку червня Протасевич дав покаянний інтерв'ю, у якому викриває свою роль у протестах в Білорусі.

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