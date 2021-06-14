Переможцем найстарішого у США дог-шоу став пекінес на прізвисько Васабі

На найстарішій у США виставці собак Westminster Kennel Club Dog Show визначився переможець. Кращим на 145-му щорічному дог-шоу, яке проводилося у містечку Таррітаун (штат Нью-Йорк) був визнаний пекінес на прізвисько Васабі. Друге місце зайняв Бурбон породи уіппет.

Як повідомляє видання The New York Post, захід, що проводився щороку з 1877 року, минулого року довелося скасувати через пандемію коронавірусу. Цього року, знову ж таки через пандемію, вирішено було вперше в історії провести виставку не в нью-йоркському спортивному конкурсі Медісон-сквер-гарден.

Трирічний Васабі став п'ятим пекінесом, який завоював титул чемпіона. У 2012 році перемогу на цьому шоу здобув його дідусь.



На честь успіху свого улюбленця господарі Васабі пригостять його за обідом філе-міньйон, а самі вип'ють шампанського.

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