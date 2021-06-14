Поки ви дивилися футбол: про що домовилися лідери країн «Великої сімки»

У понеділок, 14 червня, провідні світові ЗМІ аналізують підсумки саміту G7, який пройшов у курортному містечку Карбіс-Бей у Великобританії. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у переговорах взяли участь лідери США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Японії, а також представники Євросоюзу. За підсумками зустрічі було підписано спільну заяву. У підсумковому комюніке названі домовленості по трьох основних темах саміту: боротьба з коронавірусом, відновлення економіки та кліматичні зміни. Документ також містить важливі заяви «Великої сімки» по Росії, Китаю та Білорусі.

Учасники саміту закликали Москву «терміново розслідувати та переконливо пояснити світовій спільноті застосування хімічної зброї на території Росії». G7 наполягає на тому, щоб Кремль «припинив систематичні репресії проти незалежного громадянського суспільства та засобів масової інформації».

Від Росії вимагають притягнути до відповідальності тих, хто, діючи на її території, здійснює кіберзлочини. «Велика сімка» очікує, що Москва буде «виявляти, припиняти діяльність та притягати до відповідальності тих, хто у межах кордонів РФ проводить атаки з метою викупу, зловживає віртуальною валютою для відмивання цих коштів та здійснює інші кіберзлочини».

Окрема частина комюніке присвячена військовому конфлікту на сході України. Країни G7 підтвердили свою підтримку «територіальної цілісності України у межах її кордонів, що визнані міжнародною спільнотою». У зв'язку з цим Москва повинна «послабити напруженість» у регіоні, діяти у рамках взятих на себе міжнародних зобов'язань, а також відвести «російські війська та техніку» від східного кордону України та з Кримського півострова, йдеться в документі.

«Ми як і раніше твердо дотримуємося точки зору, що Росія є стороною конфлікту у Східній Україні, а не посередником», — сказано у комюніке.

«Велика сімка» залишається прихильником «нормандського формату» в інтересах виконання Мінських угод та закликає Росію та «підтримувані нею збройні формування» до припинення вогню.

Крім того, від Росії зажадали припинити «поведінку, що дестабілізує, та зловмисну діяльність», зокрема «втручання у демократичні системи інших країн».

«Велика сімка» зацікавлена у «стабільних та передбачуваних стосунках з РФ» та висловлює прагнення продовжувати взаємодію з Москвою «в областях, що представляють взаємний інтерес».

Учасники саміту G7 закликали режим Олександра Лукашенка змінити курс та неухильно виконати всі рекомендації незалежної експертної місії у рамках Московського механізму Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ).

«Велика сімка» наполягає на тому, щоб влада Білорусі «вступила до конструктивного діалогу з усіма верствами суспільства» та «провела нові вільні й справедливі вибори».

Лідери країн G7 «глибоко стурбовані» порушеннями прав людини, фундаментальних свобод та міжнародного права владою Білорусі. Наочним прикладом цього стала примусова посадка у Мінську літака Ryanair, який виконував рейс FR4978 з Афін до Вільнюсу, та арешт незалежного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

«Ми будемо вести спільну роботу для притягнення винних до відповідальності, зокрема шляхом введення санкцій, продовжувати підтримувати громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права людини у Білорусі», — йдеться у підсумковому комюніке.

Країни «Великої сімки» домовилися виділити безкоштовно один мільярд доз вакцини проти коронавірусу бідним країнам та про нарощування виробництва вакцин у всьому світі.

Господар саміту британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що у питаннях глобальної вакцинації не може бути націоналістичних підходів. Рішення «Великої сімки» про виділення мільярда доз продемонструє всьому світові переваги західних демократій, з яких сформована «Велика сімка», зазначив Джонсон.

G7 обіцяє виділити значні кошти на удосконалення механізмів попередження та запобігання пандемії у майбутньому. З цією метою учасники саміту домовилися надавати спільну підтримку науковим проєктам, мета яких — прискорити процеси розробки вакцин у разі появи нової вірусної загрози.

«Велика сімка» дійшла до висновку, що надання бідним країнам та тім, що розвиваються, одноразової допомоги для подолання економічних криз — важлива, але недостатня міра. Лідери країн G7 мають намір розглянути питання про продумані упорядковані інвестиції в економіку низки країн. Необхідно перш за все розвивати ринки праці.

«У планах — створення робочих місць, інвестиції в інфраструктуру, підтримка інновацій, розробка програм, що надають рівні можливості всім без винятку незалежно від віку, гендеру або етнічної приналежності людей», — йдеться у комюніке.

Наприклад, до 2026 року G7 обіцяє створити умови для отримання освіти 40 мільйонами дівчаток у бідних країнах.

У частині комюніке, що присвячена розвитку економіки, велика увага приділяється Китаю. «Велика сімка» має намір обмежити вплив Китаю на світову торгівлю та кинути виклик практиці, яка, «підриває справедливе та прозоре функціонування світової економіки».

Учасники саміту закликали керівництво КНР дотримуватися прав людини, особливо щодо етнічної мусульманської меншини уйгурів.

«Велика сімка» взяла на себе зобов'язання досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року, скоротити викиди удвічі до 2030 року та захистити не менше 30% суші й океанів до 2030 року. Учасники саміту заявили про «зелену революцію», завдяки якій вони розраховують обмежити зростання глобальних температур не більше ніж на півтора градуса за Цельсієм.

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