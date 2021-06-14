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Не встояв на палубі: шестирічного малюка перемололо гвинтом катера на Москві-річці

11:37 14 червня 2021
Не встояв на палубі: шестирічного малюка перемололо гвинтом катера на Москві-річці

У Москві в неділю, 13 червня, стався моторошний випадок: 6-річного малюка, який впав з катера під час прогулянки по Москві-річці, перемолоти гвинтами. Це сталося в районі Строгіно пише сайт російського «П'ятого каналу».

Як розповіли свідки, хлопчик перебував близько до бортика і полетів у воду, коли човен хитнуло на хвилі. Нещасного затягнуло під воду і розрубало. У цей момент батько загиблого їхав ззаду на водних лижах.

Чоловікові вдалося дістати покалічену і закривавлену дитину з води, малюка тут же доставили на рятувальну станцію неподалік. Лікарі до останнього намагалися врятувати хлопчика, проте, на жаль, зробити це не вдалося. Від отриманих травм він помер.

Інцидентом вже зацікавились в правоохоронних органах. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 264 КК РФ («Порушення правил експлуатації транспортних засобів»). Його фігурантом може стати капітан судна, а також компанія, яка орендувала сім'ї катер.

«Під час руху маломірного судна в акваторії Москви-ріки малолітній хлопчик випав за борт. В результаті чого було травмовано гвинтами катера. На місці працюють слідчі, організований комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення «, — повідомили представники СК РФ, яких цитує медіа-ресурс.

Нагадаємо, напередодні в Москві при падінні з оглядової вежі «Око» в комплексі «Москва-Сіті» загинула студентка факультету біомедичних систем інституту електронної техніки.

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