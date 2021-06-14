Батько Меган Маркл заявив, що вона ставиться до нього гірше, ніж до «вбивці з сокирою»

Томас Маркл, батько герцогині Сассекської, яка 4 червня народила свою другу дитину, дав чергове інтерв'ю. 76-річний американець в бесіді з журналістами телепрограми 60 Minutes Australia підтвердив, що Меган, яка ось уже понад три роки його повністю ігнорує, досі не спілкується з ним. І він жодного разу не бачив, навіть по відеозв'язку, своїх онуків — дворічного Арчі та новонароджену Лілібет. Пенсіонер дорікнув дочці, що вона ставиться до нього гірше, ніж до вбивці.

«Звичайно, це боляче, у в'язниці сидять вбивці з сокирами, яких відвідують їхні рідні. Я не вбивця з сокирою. Я зробив одну дурну помилку і був за неї покараний. У цьому шоу, в якому вони брали участь, вони говорять про співчуття, але для мене у них немає співчуття, немає співчуття до моєї сім'ї та немає співчуття до світу. Гаразд би ще, якби я зробив щось жахливе, але я цього не робив «, — сказав Томас.

«18 липня мені виповниться 77 років. Більшість чоловіків з родини Маркл не доживали до 80. Можливо, я ніколи не побачу своїх онуків. Я не тисну на жалість. Я просто говорю, що це реальність», — сказав він.

Томас вважає, що він добро порозумівся б з батьком Гаррі принцом Чарльзом. Вони могли б разом випити пива. У них багато спільного — наприклад те, що їх ігнорують їхні власні діти.

Колишній телеоператор-постановник гостро розкритикував телеведучу Опру Уїнфрі, яка взяла у його дочки та зятя інтерв'ю, що викликало широкий резонанс у всьому світі. Меган та її чоловік висунули в ньому ряд звинувачень проти королівської сім'ї. За словами Томаса, Опра використовувала Меган і принца Гаррі заради своєї власної особистої вигоди й реклами свого бізнесу. А самих герцога і герцогиню звинуватив в тому, що вони зруйнували стосунки з обома своїми сім'ями та знехтували королевою Єлизаветою.

Томас заявив, що Гаррі у своїх інтерв'ю занадто часто суперечив сам собі. Так, він говорив, що Меган була на межі самогубства, і що вони «звернулися до королівської сім'ї, але вона їм не допомогла». «У такій ситуації ви не звертаєтеся до королівської сім'ї. Ви берете телефон та телефонуєте лікарю. Це все одно, що сказати — я хотів вийти з дому, але мені ніхто не відчинив двері. Це просто нерозумно », — сказав тесть Гаррі.

Томас каже, що все ще любить свою дочку. Але не впевнений, що це почуття взаємне. Останній раз він розмовляв з нею за два дні до її весілля з Гаррі. В цей час Маркл лежав на лікарняному ліжку після серцевого нападу.

Меган обірвала контакт з батьком після того, як він напередодні її весілля з Гаррі вступив у змову з папараці, зробивши ряд своїх постановчих фотографій.

Меган Маркл з батьком Томасом і матір'ю Доріей

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