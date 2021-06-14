Джо Байден зізнався, що королева Єлизавета схожа на його матір

Президент США Джо Байден після чаювання у 95-річної королеви Єлизавети в Віндзорському замку, куди вони з його дружиною Джилл прибули у неділю, в бесіді з репортерами в лондонському аеропорту Хітроу назвав Її Величність дуже ввічливою та щедрою. А також зізнався, що вона, як за зовнішностю, так і за рисами характеру, дуже нагадала йому його власну матір. І висловив надію, що королеву не образить це порівняння.

Мати Байдена Кетрін померла у 2010 році у віці 92 років.

Джо Байден з матір'ю

Як повідомляє видання People, президента також вразив Віндзорський замок. «Ми могли б розмістити Білий дім в його дворі», — сказав він. І повідомив, що запросив Єлизавету зробити візит у відповідь до них у США.

Байден також сказав, що королева цікавилася, як це — жити в Білому домі, на що він відповів, що він чудовий, але там надто багато людей.

Після того, як Єлизавета зійшла на престол, 78-річний Байден став вже 13-м президентом США, з яким вона зустрілася особисто (не рахуючи Гаррі Трумена, з яким вона познайомилася ще бувши принцесою). І п'ятим американським лідером, якого Її Величність прийняла в цьому замку, а не в Букінгемському палаці.

Вперше королева і Джо Байден перетнулися двома днями раніше — на зустрічі лідерів країн «Великої сімки» в Корнуоллі.

Фото Twitter

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