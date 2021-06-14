Нетаньяху поза грою: в Ізраїлі відбулася повна зміна влади

Увечері 13 червня в Ізраїлі відбулася повна зміна влади. Спочатку депутати Кнесету обрали нового спікера. Ним став Мікі Леві. Його кандидатуру запропонував Яір Лапід, який займався створенням нової коаліції. Леві підтримали 67 членів парламенту.

Потім в Кнесеті відбулися бурхливі дебати перед голосуванням щодо вотуму довіри 36-му уряду Ізраїлю. Засідання відкрив Нафталі Беннет, який разом з Лапідом представив склад коаліційного кабінету міністрів. Однак його промова постійно переривалася вигуками та іншими демаршами. Із зали довелося вивести кілька депутатів.

Після Беннета на трибуну піднявся Яір Лапід. Він заявив, що вирішив не вимовляти підготовлену промову через що відбувається у залі. «Народу Ізраїлю соромно за вас!» — звернувся політик до депутатів, які порушували порядок.

Найдовшим став виступ Біньяміна Нетаньяху. Лідер партії «Лікуд» нагадав про досягнення уряду, який він очолював. Потім перейшов до критики Беннета і Лапіда. Їхній коаліційний уряд Нетаньяху назвав небезпечним. І пообіцяв «звалити цей кабінет».

Досвідчений політик, який займав пост прем'єр-міністра протягом останніх 12 років (найдовше в історії Ізраїлю), заявив, що Лапід «завжди говорить одне, а робить інше». На думку Нетаньяху у Беннета немає ані авторитету на міжнародній арені, ані сил, ані знань.

Він заявив, що новий уряд не зможе протистояти тиску, коли міжнародне співтовариство буде домагатися створення палестинської держави. Він попередив, що новий уряд зруйнує економіку країни. «У мене до вас тільки одне прохання, щоб ви зіпсували якомога менше, щоб ми могли виправити все якомога швидше, коли повернемося до влади», — уїдливо додав Нетаньяху.

«Я сьогодні говорю всім, хто думає і відчуває, як я: не падайте духом! Я продовжу разом з вами боротися за ті цінності, які ми поділяємо. Ми продовжимо боротися проти цього небезпечного уряду, і він впаде набагато швидше, ніж ви думаєте!» — заявив Нетаньяху, звертаючись до виборців.

Одразу після завершення виступу лідера партії «Лікуд» в залі пролунали оплески, що заборонено протоколом.

В результаті за новий уряд проголосували 60 депутатів Кнесету, 59 — були проти, один утримався.

Беннет і Лапід будуть по черзі займати пост прем'єр-міністра. Першим очолить новий уряд Беннет. Його вже привітав президент США Джо Байден. Серед тих, хто направив Нафталі Беннет привітання, був і президент України Володимир Зеленський.

Ізраїльтяни по-різному відреагували на зміну влади. Біля офіційної резиденції головви уряду на вулиці Бальфур в Єрусалимі зібралися сотні людей, щоб висловити свою підтримку Нетаньяху. До них звернувся колишній міністр внутрішньої безпеки Амір Охана. «Ми не будемо тихою опозицією. Наступний уряд буде нашим, і Нетаньяху повернеться!», — пообіцяв він.

Одночасно з мітингом в Єрусалимі на площі Рабина в Тель-Авіві почалося стихійне святкування з приводу приведення до присяги уряду Беннета-Лапіда. Організатором заходу виступив рух «Чорні прапори», який добивався відставки Нетаньяху. Його представники оголосили про початок «епохи без Нетаньяху».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 2 червня новим президентом Ізраїлю було обрано Іцхак Герцог.

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