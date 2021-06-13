Трагедія в Москві: молода дівчина з Казахстану випала з 86-го поверху висотки «Москва-Сіті»

У Москві співробітники слідчих органів проводять перевірку за фактом падіння з оглядової вежі «Око» в комплексі «Москва-Сіті» дівчини 2000 року народження. Трагедія сталася в башті «Євразія», пише сайт телеканалу РЕНТВ .

Відомо, що загибла впала з вікна на 86 поверсі, де знаходиться оглядовий майданчик.

За інформацією Telegram-каналу 112 зі слів працюючого в будівлі охоронця дівчина швидко перелізла через огорожу і її не встигли зупинити.

Обставини події встановлюються.

Як уточнюють «Московские происшествия», загиблу звуть Діана Белорукова. Вона приїхала в Москву з Казахстану і вчилася на факультеті біомедичних систем Московського інституту електронної техніки.

Попередньо відомо, що дівчина намагалася зробити ефектне селфі на висоті, але зірвалася вниз.

За інформацією «ЕкспрессК», напередодні трагедії Діана розмістила незвичайний пост в соціальних мережах.

«Шкода, але схоже, я своє життя вичерпала. Хотілося б і далі його продовжувати і ускладнювати, проте кінець сам мене наздоганяє, а я навіть не встигаю висловити, що назбирала. Не маю поняття, що відбувається, але я закінчую. Мої думки, мої почуття, мої реакції і вчинки більше не належать мені», — написала вона.

Нагадаємо, в Стамбулі увечері 11 червня випала з балкона п'ятого поверху 33-річна уродженка Сум Анжеліка Срабьянц, яка представлялася моделлю. Дівчина померла в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

905

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter