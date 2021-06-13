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Куба забороняє ходіння в країні долара США: туристів просять не ввозити американську валюту

10:59 13 червня 2021
куба

На Кубі обмежили ходіння долара США. Було оголошено, що з 21 червня банки припинять приймати на зберігання американську валюту. Про це повідомляє MiamiHerald. Як довго будуть діяти обмеження, поки не відомо.

Пояснюючи своє рішення, влада Куби послалася на санкції США: нібито на Кубі накопичуються долари, але через жорстке ембарго Гавана не може знайти застосування американській валюті. Більше 20 банків відмовилися працювати з Кубою після чергового посилення американських санкцій. У свою чергу, аналітики вважають, що Куба просто намагається стримати обвал національної валюти: на чорному ринку курс долара до песо вже втричі перевищує офіційно декларований.

Також було оголошено, що туристи при поверненні з Куби на батьківщину, не зможуть скористатися вигідним курсом в аеропорту — обмінники більше не функціонують. Раніше можна було обміняти песо на долари за офіційним курсом 24:1, в той час як на чорному ринку діяв курс 70 песо за долар.

Офіційно на Кубі запевняють, що поки не закривають можливість для доларових переказів в країну, так само як і для надходжень у євро, японських ієнах, британських фунтах.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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