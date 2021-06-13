Мексиканський м'ясник: у будинку 72-річного маніяка виявлено 3 787 фрагментів людських кісток

Поліція Мексики розслідує справу колишнього м'ясника, який виявився серійним вбивцею. У передмісті Мехіко у будинку підозрюваного виявлено 3 787 фрагментів людських кісток! Поки Андрес на прізвисько Китаєць зізнався у вбивстві 30 жінок. Його заарештували у травні.

Як повідомляє американський телеканал ABC News, за минулий місяць слідчі та судмедексперти розкрили у будинку Китайця бетонну підлогу та ретельно вивчили мотлох, яким було завалено житло Андреса. Їм вдалося знайти безліч жіночих прикрас, особистих речей та навіть понад 90 фото передбачуваних жертв. Все це дає підстави підозрювати, що Китаєць здійснював вбивства протягом багатьох років.

Тести ДНК повинні допомогти встановити точну кількість вбитих ним жінок й ідентифікувати жертви. Поки поліція вважає, що Андрес використовував сокири та великі ножі, рубав трупи на дрібні частини та закопував їх під своїм будинком.

Знайдено також аудіо та відео записи, які робив Китаєць. Слідчі вважають, що маніяк робив їх перед тим, як скоїти чергове вбивство. Зокрема, виявлено 28 плівок, записаних на відеокамеру 8 мм, які перестали використовувати приблизно у 2007 році. Також знайдені 25 касет VHS. Їхній продаж було припинено у 2016 році. Це доводить, що колишній м'ясник почав здійснювати вбивства багато років тому.

Спіймати маніяка допоміг офіцер поліції. Його 34-річна дружина стала однією з жертв Китайця. Вони були знайомі. У день, коли жінка зникла, Андрес збирався допомогти їй зробити кілька покупок.

Поліціянт простежив по камерах зовнішнього спостереження, що його дружина увійшла до будинку колишнього м'ясника, але не вийшла на вулицю. Офіцер з колегами прибув туди. Всередині він виявив порубане тіло дружини.

Після цього випадку поліція пов'язала з Китайцем кілька інших зникнень жінок навколо.

Раніше повідомлялося, що поліція підозрює Андреса у канібалізмі, але поки прямих доказів того, що маніяк вживав в їжу м'ясо жертв, немає.

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