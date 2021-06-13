Торгує морозивом і співає пісні: в Пакистані виявили двійника Трампа

У Пакистані виявили двійника Дональда Трампа. Місцевий «Трамп» володіє неабиякими вокальними даними, оскільки заробляє на життя вуличною торгівлею. Туристи зняли, як чоловік рекламує місцеве морозиво «кулфі», співаючи пісні на мові урду.

Запис було зроблено в місті Сахівал. З відео зрозуміло, що чоловік страждає на альбінізм, через що у торговця світла шкіра і волосся дуже незвичайного для Пакистану відтінку.

«Що думаєте: це Трамп чи його брат?» — задається питанням автор відео. «Трамп переїхав до Пакистану», — припускають коментатори.

Нагадаємо, раніше в Іспанії знайшли літню жінку, дуже схожу на Дональда Трампа. Свою «Трампівну» виявили і жителі російського Ростова-на-Дону. Фото було зроблено в міському автобусі.

Свої двійники є і у дочки Трампа. Користувачі Twitter пожартували над схожістю Іванки Трамп і гламурного песика з білявою шерстю.

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