26.93 / 27.13 32.65 / 33.04
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Торгує морозивом і співає пісні: в Пакистані виявили двійника Трампа

10:07 13 червня 2021
трамп

У Пакистані виявили двійника Дональда Трампа. Місцевий «Трамп» володіє неабиякими вокальними даними, оскільки заробляє на життя вуличною торгівлею. Туристи зняли, як чоловік рекламує місцеве морозиво «кулфі», співаючи пісні на мові урду.

Запис було зроблено в місті Сахівал. З відео зрозуміло, що чоловік страждає на альбінізм, через що у торговця світла шкіра і волосся дуже незвичайного для Пакистану відтінку.

«Що думаєте: це Трамп чи його брат?» — задається питанням автор відео. «Трамп переїхав до Пакистану», — припускають коментатори.

Нагадаємо, раніше в Іспанії знайшли літню жінку, дуже схожу на Дональда Трампа. Свою «Трампівну» виявили і жителі російського Ростова-на-Дону. Фото було зроблено в міському автобусі.

Свої двійники є і у дочки Трампа. Користувачі Twitter пожартували над схожістю Іванки Трамп і гламурного песика з білявою шерстю.

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак і Софія

«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Ані Лорак

Смачний, але твердий: в мережі показали грандіозний торт, яким Ані Лорак потішила дочку на 10-річчя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.