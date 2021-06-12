Михайло Боярський пообіцяв з'їсти свій знаменитий капелюх в разі перемоги збірної Росії на Євро-2020

Михайло Боярський не дуже вірить в успіх російської збірної на Євро-2020, але якщо футболісти здивують, то актор готовий з'їсти свій знаменитий капелюх. Про це Боярський заявив в інтерв'ю Спорт-Експрес.

За словами актора, він «з побоюванням і тривогою» чекає матчу Росії проти Бельгії. «Ніяких оптимістичних міркувань з цього приводу у мене немає… При всій любові до російської збірної потрібно визнати: у наших футболістів поки немає ні досвіду, ні майстерності, щоб вирішувати серйозні завдання… А Бельгія — одна з найсильніших європейських команд. Складно уявити, що її обіграють», — пояснив Боярський.

Якщо станеться диво, то Боярський готовий пожертвувати своїм життєвим талісманом і нарешті позбутися від чорного крислатого капелюха Д'Артаньяна. Актор нагадав, що чудеса іноді трапляються, як наприклад, виграш Греції на чемпіонаті Європи в 2004 році.

«Якщо наші зроблять те ж саме, я публічно визнаю, що був неправий. Більш того — я з'їм свого капелюха!«- гарантує Боярський.

Нагадаємо, Боярський розповідав «ФАКТАМ», що свого капелюха перед сном знімає в найостаннішу чергу. Крім того, актор отримав особливий дозві бути присутнім з покритою головою на церемоніях за участю перших осіб держави.

Матч Бельгія — Росія відбудеться 12 червня. Згідно передматчевим прогнозам кота-оракула, росіян чекає поразка.

Фото boyarskiy_official/Instagram

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