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«Відповідальний за нерозслідувані зникнення»: від Лукашенка пішов близький соратник

12:31 12 червня 2021
Лукашенко і Шейман

Керуючий справами президента Білорусі Віктор Шейман подав у відставку. Про це повідомляє пресслужба Олександра Лукашенка.

Його відставку вже прийняли, передає TUT.BY.

При цьому Лукашенко попросив Шеймана не йти далеко, щоб «підставити плече там, де це треба буде», а також попросив продовжувати займатися Кубою, Венесуелою та Африкою.

Білоруські видання пишуть, що Шейман входить до числа найближчих до Лукашенка чиновників. Глава адміністрації президента Білорусі нібито не перший раз просив про відставку.

63-річний Віктор Шейман — професійний десантник, ветеран війни в Афганістані. Він був депутатом Верховної ради Білорусі, займав пост керуючого справами президента, держсекретаря Ради Безпеки, генпрокурора, голови президентської адміністрації, помічника президента з особливих доручень.

У 2012 році Євросоюз ввів проти Шеймана санкції з формулюванням «Відповідальний за нерозслідувані зникнення». Йдеться про зникнення голови МВС Білорусі Юрія Захаренка, голови ЦВК Віктора Гончара, бізнесмена Анатолія Красовського й журналіста Дмитра Завадського у 1999−2000 роках. Всі ці люди, імовірно, були викрадені й вбиті за особистим наказом президента Білорусі, пише «Полит.ру».

Нагадаємо, Олександр Лукашенко раніше заявив, що підготував декрет про перехід влади у Білорусі, якщо в країні виникне така необхідність. За його словами, коли його раптом не стане, правити Білоруссю буде Рада безпеки під головуванням прем'єр-міністра.

фото https://belsat.eu/

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