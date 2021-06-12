Коронавірус, расизм, вбивство Джорджа Флойда: в США вручили престижну Пулітцерівську премію

У п'ятницю, 11 червня, в США відбулося вручення знаменитої Пулітцерівської премії. Про це йдеться на сайті організаторів.

Лауреатами стали відомі американські видання, журналісти-розслідувачі, новинний портал й книги.

Найкращою художньою книжкою визнано роман «Нічний сторож» Луїзи Ердріх, присвячений боротьбі американських індіанців у 1950-х роках за свої землі.



У номінації «Краща документальна книга» перемогу отримала книга Девіда Цуккіні «Брехня Вілмінтона» про історію руху переваги білої раси у США наприкінці XIX та початку XX століть.

Reuters та The Atlantic отримали нагороди у категорії «Роз'яснювальні репортажі» за дослідження про вердикти федерального суду США й про коронавірус.

Газета The New York Times стала переможцем в номінації «Служіння суспільству» за матеріали про пандемію коронавірусу.

Газета Star Tribune з Міннеаполіса виграла в номінації «Новинна журналістика». Саме там у травні минулого року після затримання поліцією загинув афроамериканець Джордж Флойд й почалися акції протесту.

Газета The Tampa Bay Times з Флориди отримала нагороду за висвітлення місцевих новин.

Портал BuzzFeed став володарем премії за серію матеріалів, присвячених політиці влади КНР щодо уйгурів.

Метт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Крімальді, Еван Аллен і Брендан Маккарті з Boston Globe стали лауреатами в номінації «Журналістські розслідування».

Один з авторів NYT Уеслі Морріс став лауреатом премії в номінації «Критика» за свої статті, присвячені расовій нерівності.



Довідка: Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород США у галузі літератури, журналістики, музики й театру.

Назву отримала на честь газетного магната угорсько-єврейського походження Джозефа Пулітцера, який помер у 1911 році. Після його смерті був заснований фонд його імені на залишені з цією метою два мільйони доларів.

Датою установи Пулітцерівської премії вважається 17 серпня 1903 року. У цей день було складено заповіт.

Першим лауреатом у 1917 році в номінації «За репортаж» став американський журналіст Герберт Байярд Своуп.

З 1917 року премія вручається щорічно у перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету у Нью-Йорку. Розмір премії c 2017 року становить 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, 25 квітня ув США відбулася церемонія вручення головної кінонагороди в світі — премії «Оскар».

фото https://www.pulitzer.org/

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