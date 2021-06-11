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Чорний грибок: кількість смертей в Індії від страшної хвороби зросла на 150%

17:26 11 червня 2021
Чорний грибок&nbsp;— огляд хворого

За останні три тижні в Індії різко зросла кількість хворих на мукормікоз або чорний грибок. Це змусило владу оголосити епідемію. Тепер лікарні зобов'язані повідомляти про кожен випадок захворювання Міністерству охорони здоров'я.

Як повідомляє NDTV.com, у порівнянні з травнем зростання склало 150%. Загалом в Індії зафіксовано 32 тисячі 216 випадків захворювання на чорний грибок. Померли 2 109 пацієнтів.

Висока смертність, кажуть лікарі, пов'язана з дефіцитом ліків амфотерицин-B. Суд Мумбаї (колишній Бомбей) розпорядився відзвітувати про наявність даного препарату та перерозподілити його запаси, враховуючи кількість хворих у різних штатах.

Найбільше випадків захворювання на мукормікоз виявлено у Махараштрі — 7 057 пацієнтів. Ще 25 травня їх було 2 770. Померли 609 хворих. На другому місці знаходиться Гуджарат — 5 418 хворих та 323 випадки з летальним результатом. Третє місце займає Раджастан — 2 976 випадків.

У столиці Індії Делі виявлено наразі 1 200 хворих на мукормікоз. Померли 125 пацієнтів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що країна «зіткнулася з новим викликом». Він назвав чорний грибок невидимим та небезпечним ворогом.

Медики вважають, що причиною епідемії мукормікозу в Індії стало широке поширення коронавірусу, який значно послабив імунітет. Чорний грибок найчастіше вражає очі тих, хто страждає на цукровий діабет та перехворів на ковід.

Читайте в «ФАКТАХ» — Смертельний чорний грибок при коронавірусі: чи загрожує іншим країнам «індійська» напасть

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