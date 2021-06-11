У Москві на Червоній площі чоловік вистрілив собі у голову

У центрі Москви активіст Павло Крисевич влаштував перфоманс, двічі вистріливши у повітря холостими патронами, а потім — собі у голову, нібито наклавши на себе руки.

Як повідомляє «Медуза», таким чином Крисевич висловив протест проти утисків свободи вираження думки у Росії. Перед тим, як «накласти на себе руки», він сказав: «Перед кремлівською завісою підуть постріли».

«Самогубця» затримали. Фото з Червоної площі у мережу виклав ресурс Readovka.

Раніше повідомлялося, що розслідувачі з'ясували, хто стоїть за отруєнням російського письменника Дмитра Бикова. Це закидають тій же самій групі, яка отруїла опозиціонера Олексія Навального.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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