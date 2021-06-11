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Замість сміху — обурення: Володимир Познер назвав «ідіотизмом» реакцію росіян на форму збірної України

11:41 11 червня 2021
Володимир Познер

Російський телеведучий Володимир Познер, який схвалює позицію Кремля з багатьох міжнародних питань і якого нещодавно буквально вигнали з Грузії розгнівані мешканці Тбілісі, критично відгукнувся про росіян через їхню реакцію на нову форму збірної України з футболу на Євро-2020.

Свої думки він виклав у інтерв'ю Sport24, назвавши істерику у РФ «ідіотизмом». При цьому Познер вважає, що форму з зображенням карти України з окупованими Кримом та окремими районами Донецької та Луганської областей, а також з гаслами «Слава Україні» та «Героям Слава», робили лише для того, щоб «зачепити» країну-агресора.

«Послухайте, українці зробили цю форму саме для того, щоб нас зачепити, і ми повелися. Замість того, щоб просто проігнорувати або підняти на сміх, ми всерйоз обговорюємо це, обурюємося. Це такий ідіотизм. Вони хотіли нас зачепити — і зачепили», — сказав Володимир Познер.

Нагадаємо, що в УЄФА заявляли, що футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил. Правда, пізніше заявили, що у форму все ж доведеться внести зміну — прибрати слоган «Героям Слава» з вороту футболки.

Фото Володимира Познера із соціальних мереж.

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